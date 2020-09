Greg LeMond, triple vainqueur du Tour de France (1986, 1989 et 1990), estime que les performances des Jumbo-Visma sur la Grande Boucle 2020 ne sont pas du tout suspectes.

“C’est toujours normal de douter et de s’interroger. C’est même sain. On ne peut pas me reprocher de ne pas l’avoir fait quand il le fallait. Franchement, je vois des choses qui me disent que ça va dans le bon sens”, a indiqué l’ancien coureur dans les colonnes du Parisien.

Avant de poursuivre : “Je vois des coureurs qui ne roulent pas toute la journée, restent à l’abri et qui ne sont pas devant tout le temps comme à une certaine époque, sans jamais fléchir. A l’arrivée, ils semblent vraiment fatigués, c’est bon signe. Le rythme de pédalage des coureurs me semble aussi plus normal: les gars se font vraiment mal. Concernant la vitesse, je ne vois non plus de choses illogiques. Je ne dis pas tout va bien mais je vois beaucoup de signes encourageants.”