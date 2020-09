Un ancien coach de l’équipe Festina a réalisé une sortie médiatique surprenante sur le site Slate au sujet des tests antidopage.

Avec la crise du COVID-19 et les périodes de confinement dans les différentes parties du Monde, le volume de tests antidopage s’est effondré au printemps. Comme l’indique Slate, selon un rapport de la Cycling Anti-Doping foundation, il y a eu une baisse de 90% des contrôles lors des deux premiers mois de l’épidémie.

“La période de confinement a été une aubaine pour ceux qui veulent tricher. Il n’y a plus eu de contrôles pendant des semaines. Donc ceux qui le voulaient pouvaient très bien se faire une cure d’anabolisants avec des produits qui sont efficaces six mois et ne sont plus détectables après une certaine période. À la question “y a-t-il des tricheurs sur ce Tour de France?”, je dis oui. À la question “sont-ils devant?”, je dis oui aussi”, a indiqué Antoine Vayer, ancien entraîneur de l’équipe Festina, dans des propos rapportés par Slate.