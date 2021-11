Ce lundi, au premier jour de son procès, Bernard Sainz, alias ‘Docteur Mabuse’, a simplement reconnu fournir des « recommandations » à des « patients ».

« Je suis à la retraite. Je ne veux plus de patients… mais je ne peux me soustraire à la demande de proches », a expliqué à la barre le naturopathe de 78 ans, jugé pour « exercice illégal de la médecine en état de récidive légale », « exercice illégal de la profession de pharmacien » et « aide et incitation à l’utilisation de substance ou méthode interdite par des sportifs dans le cadre d’une manifestation sportive en état de récidive légale ».

Pour rappel, Bernard Sainz, surnommé ‘Docteur Mabuse’ dans le milieu du cyclisme, avait fait l’objet d’une enquête de Cash Investigation et avait été filmé en 2016, en train de dispenser des conseils de dopage à des cyclistes. Après plusieurs procès, il avait été condamné en 2014 en appel à Paris à deux ans de prison dont vingt mois avec sursis, notamment pour incitation au dopage et exercice illégal de la médecine. En février 2019, la cour d’appel de Caen lui a infligé 12 mois de prison avec sursis et 2.000 euros d’amende dans une autre affaire dans le milieu semi-pro et amateur.