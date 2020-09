L’Humanité a licencié son dessinateur Espé et l’ancien entraîneur de cyclisme devenu chroniqueur Antoine Vayer, après le gros buzz provoqué par une caricature de la consultante Marion Rousse et son compagnon le cycliste Julian Alaphilippe. Sur ce dessin polémique, on y voit Marion Rousse interroger Julian Alaphilippe en lingerie dans un lit.

La consultante de France TV s’était indignée de cette caricature sur Twitter. “Désabusée, l’Humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision“, avait-elle écrit.