Le Colombien Daniel Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers) a remporté la 61e édition du Tour du Pays basque, samedi à Arrate

Ion Izagirre (Cofidis) a remporté la 6e et dernière étape, malgré une chute à trois kilomètres de la ligne. Le coureur basque, vainqueur de l’édition 2019, a touché la roue arrière de Jonas Vingegaard dans la montée finale vers Arrate, mais a réussi à revenir sur la tête de course pour rafler l’étape au sprint devant Aleksandr Vlasov et Marc Soler.

Au général, Daniel Felipe Martinez (4e de l’étape) souffle la couronne au Belge Remco Evenepoel, qui s’est bien battu pour défendre son maillot jaune durant toute la journée, mais qui a été distancé dans la dernière difficulté du jour, à cinq kilomètres de la ligne, et le Slovène Primoz Roglic, double tenant du titre, leader après les quatre premières étapes avant d’être chassé par Evenepoel.