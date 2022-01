Line Burquier, 18 ans seulement, a été sacrée championne de France de cyclo-cross dans la catégorie élite, ce dimanche après-midi, sur le circuit boueux de Liévin (Pas-de-Calais).

Première participation dans la catégorie supérieure, première consécration. Un résultat qui vient couronné sa jeune carrière, puisqu’elle a déjà été titrée deux fois championne de France cadettes et deux fois en juniors pour ce qui est du cyclo-cross, elle s’est aussi imposée au plus haut niveau mondial en VTT cross-country en remportant l’an passé le titre mondial individuel en juniors, et une victoire avec le relais mixte français.

« Je savais que j’en étais capable mais il y a les aléas de la course, même si le circuit n’est pas très technique. J’ai vu que j’étais plus forte sur la partie sèche, Hélène était un peu plus forte sur la partie pédestre », a déclaré la championne de France après la course. « Avec mon entraîneur, on a fait des choix de courses, des blocs, pour ne pas accumuler trop de fatigue et les concilier avec l’école »

Elle a devancé ce dimanche Hélène Clauzel et la Bretonne Amandine Fouquenet.

Classement de la course féminine:

1. Line Burquier (AS Bike Racing) 55:45.

2. Hélène Clauzel (AS Bike Racing) à 14.

3. Amandine Fouquenet (Arkea) 1:26.

4. Solenne Billouin (Laval Cyclisme) 2:01.

5. Anaïs Morichon (Royal Bikeshop.com) 3:58.

6. Olivia Onesti (Starcasino CX) 4:31.