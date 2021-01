Les organisateurs ont confirmé l’annulation de la course ce lundi, en raison des conditions sanitaires actuelles.

Le Tour de San Juan, qui devait avoir lieu du 24 au 31 janvier en Argentine, a été annulé en raison du Covid-19, ont annoncé lundi les organisateurs de la course cycliste. Le Britannique Chris Froome et le Slovaque Peter Sagan, entre autres grands noms du peloton, avaient envisagé initialement de commencer leur saison par la course argentine. Quatre équipes de première division (WorldTour) avaient inscrit l’épreuve à leur programme : Bora, Cofidis, Deceuninck-Quick Step et Israël SN. L’édition 2020 a été remportée par le Belge Remco Evenepoel.

Une autre épreuve de début de saison, le Tour Down Under, traditionnel coup d’envoi du calendrier WorldTour, a également été annulé cette année à cause de la pandémie. Les différentes courses du Challenge de Majorque, qui ont lieu aux Baléares d’habitude au début du mois de février, ont été reportées à la mi-mai pour le même motif.