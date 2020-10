Pour sa première participation à la Coupe du monde VTT, la jeune Française (21 ans) Loana Lecomte a remporté la première manche de l’épreuve de cross-country.

Ce jeudi, Loana Lecomte a remporté, à seulement 21 ans, la première manche de de la Coupe du monde de VTT à Nove Mesto, en République Tchèque. Elle devance de près de 30 secondes la Néerlandaise Anne Terpstra. Derrière on retrouve deux autres coureuses françaises : l’ancienne championne du monde Pauline Ferrand-Prevot (3e) et Léna Gérault (4e).

Deux jours auparavant, sous la pluie et dans la boue, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte avaient fini respectivement deuxième et troisième lors de la première short-track de la Coupe du monde.