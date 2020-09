Le célèbre aventurier de Koh Lanta Claude Dartois participe ce mardi à l’étape du Tour de France “l’Étape du coeur” ce mardi sur l’Île de Ré.

Lui ainsi que plusieurs personnalités (Paul Belmondo ou encore Philippe Candeloro) ont parcouru mardi 35 kilomètres sur le tracé du Tour de France. Leur présence pour la bonne cause était au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque, comme le rapporte Le Figaro.”Je suis très honoré et flatté qu’on ait pensé à moi pour venir donner un petit coup de pouce à la visibilité de cette association et si je peux apporter un petit plus j’en serai ravi” a-t-il déclaré. Comme à son habitude, Claude compte relever ce défi haut la main. “J’aborde ce défi tranquillement. (…) J’en fais régulièrement en salle et, dès que je suis à la campagne, je pars sur les routes. Cette distance ne me fait donc pas peur du tout, c’est largement dans mes cordes. (…) L’endurance, je l’ai et je n’ai pas besoin de préparation spécifique“