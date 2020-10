Romain Bardet a annoncé son retour à la compétition dès la semaine prochaine.

Contraint d’abandonner le Tour de France après une très lourde chute et même une commotion cérébrale, le Français va pouvoir reprendre les choses sérieuses. “Je ne me voyais pas terminer la saison et ma belle histoire avec la formation AG2R La Mondiale sur une chute. Mercredi, j’ai reçu le feu vert pour reprendre la compétition après avoir recommencé l’entraînement le 29 septembre”, a déclaré l’Auvergnat dans un communiqué de son équipe AG2R La Mondiale. Bardet termine donc sa saison avant de rejoindre la formation “Sunweb” et courra Paris-Tours le 11 octobre prochain.