Benjamin Thomas a remporté jeudi à Épinal son deuxième titre de champion de France de contre-la-montre, deux ans après le premier, à l’issue d’un chrono dominé par la Groupama-FDJ.

Au terme des 45,6 km de course, le coureur de 25 ans a devancé ses équipiers Bruno Armirail et Alexys Brunel. Tenant du titre et grand favori, Rémi Cavagna a été victime de problèmes mécaniques et a terminé en 23e position. Dans la chaleur vosgienne (plus de 30°C) s’est rapidement installé un duel entre le rouleur de la Groupama-FDJ et celui de la Deceuninck-Quick Step, passé deuxième à deux secondes de son rival au premier pointage (11 km) L’écart s’est ensuite creusé considérablement, Rémi Cavagna perdant plusieurs dizaines de secondes en raison d’incidents mécaniques qui l’ont obligé à changer de vélo.

Les deux coureurs sont en concurrence pour intégrer l’équipe française pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), dont les premiers contours doivent être dessinés dans les prochains jours par le sélectionneur Thomas Voeckler. Autre rouleur renommé, le double champion de France de contre-la-montre Pierre Latour (Total Direct Energie) a bouclé le parcours au pied du podium.