L’histoire entre Christopher Froome et l’équipe INEOS touche à sa fin. 98e de la dernière Vuelta, le Britannique qui va quitter son équipe de toujours la saison prochaine n’oubliera jamais ses années de gloire au sein du team INEOS Grenadier.

Ce dimanche 8 novembre 2020 restera gravé dans la mémoire du coureur britannique. S’il a terminé le Tour d’Espagne à une hypothétique 98e place, Froome a disputé sa dernière course avec cette équipe à qui il aura tellement donné. Froome a vécu une vraie histoire d’amour durant toutes ces années. « C’est une histoire d’amour qui a duré 11 ans. C’était une journée émouvante, ma dernière journée avec l’équipe après 11 ans ensemble. » Confie-t-il devant les médias.

Froome est revenu sur ses plus grands succès avec le team SKY, ancien nom d’INEOS (aujourd’hui INEOS Grenadier). Leader de l’équipe, il aura remporté à 4 reprises le Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017 mais aussi le Tour d’Espagne (Vuelta) en 2011 et 2017 ainsi qu’un Giro (Tour d’Italie) en 2018. Le Britannique possède un des plus gros palmarès de l’histoire du cyclisme mais ne souhaite pas s’arrêter en ci-bon chemin.

Un contrat avec Israel Startup Nation

Agé de 35 ans, Froome a encore de belles ambitions. Celui qui va désormais concourir sous la bannière de Israel Stratup Nation envisage de jouer une fois de plus les premiers rôles et revenir à un très haut niveau avec sa nouvelle formation. Blessé il y a plusieurs mois lors du Critéruim du Dauphiné, le Britannique est revenu à la compétition en fin de saison mais prépare 2021 avec beaucoup de sérieux et ambitionne de revenir en haut de la liste et pourquoi pas remporter un nouveau Tour de France.

Au sein de sa nouvelle team, Froome devrait avoir des coéquipiers comme Dan Martin ou encore André Greipel…