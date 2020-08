La Bretonne Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) a été sacrée championne de France de cyclisme sur route samedi, sur « ses » terres du Morbihan, à Grand-Champ. À 30 ans, elle décroche son premier maillot tricolore sur la course en ligne, après de longues années de convoitise.

Quelle revanche pour Audrey Cordon-Ragot ! Inconsolable après sa deuxième place sur l’épreuve du contre-la-montre vendredi, la cycliste du team Trek-Segafredo a parfaitement su rebondir samedi en s’emparant de la médaille d’or sur la course en ligne des Championnats de France 2020 de cyclisme sur route.

La rouleuse bretonne de 30 ans s’est imposée après une ultime attaque à 5 km de l’arrivée à Grand-Champ, près de Vannes, devant un public entièrement acquis à sa cause. Elle a bouclé les 109,8 km d’épreuve en 3 heures 3 minutes et 59 secondes, devant Gladys Verhulst (Arkéa) et Clara Copponi (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope), à 38 secondes.

« Je pleure de joie, je ne réalise pas du tout », a soufflé Audrey Cordon-Ragot au micro de France 3, 24 heures à peine après un contre-la-montre perdu pour 5 petites secondes, qui lui avait arraché des larmes autrement plus amères…. Sacrée en contre-la-montre a de nombreuses reprises (2015, 2016, 2017 et 2018), Audrey attendait ce titre sur la course en ligne depuis de nombreuses années. « C’est le plus beau jour de ma carrière, définitivement. »