Le manager de l’équipe UAE Team Emirates a laissé entendre que Tadej Pogacar, actuel leader du Tour de France, pourrait également tenter sa chance lors du Tour d’Espagne.

Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France l’an dernier et solide Maillot Jaune après treize étapes cette année, devrait être au départ de la Vuelta, qui débutera à Burgos le 14 août. C’est ce que Joxean Fernandez Matxin, le manager sportif de l’équipe UAE Team Emirates, a sérieusement laissé entendre dans les colonnes du quotidien espagnol AS.

Le Slovène tenterait d’enchaîner sa participation à la course en ligne des JO à Tokyo (24 juillet) et au Tour d’Espagne, où il avait terminé à la troisième place en 2019 tout en remportant deux étapes montagneuses (à Cortals d’Encamp et Los Machucos). « Il faut juste qu’il ne termine pas cramé en sortant du Tour », a précisé son manager.