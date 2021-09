Les deux champions de cyclisme Pauline Ferrand-Prévot et Julien Absalon, ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux cette semaine.

« Nous avons décidé de mettre fin à notre vie commune mais nous nous entendons très bien, nous ne sommes pas fâchés, nous allons juste vivre différemment et continuer à travailler ensemble », a écrit sur son compte Instagram Julien Absalon, 41 ans.

De son côté, la jeune femme lui a également adressé un message bienveillant. « La vie suit son chemin et, parfois, on en emprunte des différents. Après six belles années, nous avons décidé de tourner une nouvelle page de notre histoire de notre vie privée avec Julien, rendant sa liberté à chacun »