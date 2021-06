La troisième étape du Tour de France nous a livré un final d’une rare intensité. Ce lundi, Mathieu van der Poel est parti avec le maillot jaune pour une étape de 182,9 km entre Lorient et Pontivy et a offert la victoire à son coéquipier et sprinteur Tim Merlier.

Le scénario d’une première étape monotone semblait être écrit jusqu’au 10 derniers kilomètres. A cette distance, une première chute est survenue dans le peloton impliquant plusieurs coureurs dont Primoz Roglic. Le Slovène n’a jamais pu revenir et perd beaucoup de temps. Miguel Angel Lopez et David Gaudu étaient à ses côtés. A 4 kilomètres du sprint final, nouvelle chute avec cette fois-ci Tadej Pogacar et Arnaud Démare dans le rôle des acteurs principaux. Le Français n’a pas pu sprinter alors que le dernier vainqueur du Tour a, lui aussi, perdu quelques secondes. Bien parti pour arriver à bon port, un mini peloton constitué de plusieurs sprinteurs, de Mathieu Van der Poel et de Julian Alaphilippe s’élançait après la flamme rouge avant que Caleb Ewan et Peter Sagan ne chute dans l’emballage final. L’état du sprinter de poche australien semblait très inquiétant. Ce scénario totalement fou profite à Tim Merlier qui offre un second succès consécutif à la team Alpecin-Fenix.