L’Equipe d’Italie de curling a décroché la toute première médaille de l’histoire du pays et elle est en or. Ce mardi midi, c’est Stefania Constantini et Amos Mosaner qui ont remporté l’épreuve de curling en double mixte avec une victoire en finale sur le core de 8 à 5.

Surprise de cette épreuve de double mixte, les Italiens ont décroché le plus beau des métaux avec une belle victoire en finale face au duo norvégien constitué de Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten. Favoris au départ, les Scandinaves n’ont rien pu faire contre une superbe équipe d’Italie qui ouvre son compteur médaille dans son histoire en curling. Mosaner, qui a commencé le curling à l’âge de 3 ans, participera également au tournoi masculin par équipes qui débute mercredi. C’est la Suède (Almida De Val, Oskar Eriksson) qui termine en troisième position et décroche le bronze.