Le capitaine de l’équipe nationale de cricket, Virat Kohli, a choisi de prendre un congé paternité malgré des matches importants à venir. Sans doute une première dans l’histoire du sport professionnel !

Virat Kohli, 32 ans, et l’actrice de Bollywood Anushka Sharma, attendent leur premier enfant pour janvier. Le couple star a décidé de mettre carrières sportive et cinématographique entre parenthèse pour se consacrer et cet heureux événement. Kohli a donc annoncé à sa fédération qu’il ne disputerait que le premier des quatre test-matches programmées entre l’Inde et l’Australie cet automne.

Les millions de fans du couple sur les réseaux sociaux a applaudi cette décision.