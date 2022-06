Superstar de NBA mais aussi businessman aguerri, LeBron James a vu sa fortune dépasser le milliard de dollars cette année.

D’après les informations du magazine américain Forbes, LeBron James est entré cette année dans le cercle fermé des sportifs milliardaires. La superstar des Lakers a engrangé 400 millions de dollars (372M€) en salaires durant sa carrière à Cleveland, Miami et Los Angeles, mais ce sont surtout ses placements et investissements qui lui ont beaucoup rapporté, plus de 900 millions de dollars (837M€) au total.

Cumulé, le montant dépasse donc le milliard de dollars, faisant du ‘King’ le premier joueur de NBA en activité à acquérir ce statut. Son idole Michael Jordan avait dû attendre 11 ans après sa retraite pour être à la tête d’une telle fortune. « Si jamais je deviens milliardaire un jour, ce sera une étape très importante dans ma vie », avait confié LeBron James en 2014 dans une interview pour GQ. « Évidemment, je veux maximiser mon business, et si jamais un jour je deviens un sportif millionnaire, hip, hip, hourra ! Je serais très excité. »