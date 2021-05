Plusieurs personnalités du sport français soutiennent le kayakiste Guillaume Burger, après l’imbroglio de sa non-qualification aux Jeux olympiques de Tokyo qui débutent dans moins de deux mois.

Astrid Guyart, escrimeuse et co-présidente de la commission des athlètes de haut niveau, Yohann Diniz ou encore la snowboardeuse Marie Martinod, tous ont posté des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Guillaume Burger, 32 ans, a en effet vécu une terrible désillusion. Le Français, après avoir fini deuxième en finale en K1 1000m aux championnats d’Europe à Szeged (Hongrie), pensait avoir décroché son billet pour les JO. Mais dès le lendemain, la fédération internationale lui retirait le sésame arguant d’une erreur administrative : les Bleus ne pouvaient prétendre à une place olympique dans cette course !

« Je ne comprends pas. Ça fait 15 ans que je transpire et que je donne tout pour avoir cette sélection et on me dit que je ne me qualifie pas pour une simple étourderie, je n’y crois pas », avait réagi Guillaume Burger le 16 mai sur la chaîne l’Equipe. Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la fédération française de canoë-kayak (FFCK) ainsi que la fédération internationale, pourtant coupable de cette erreur administrative, ont envoyé un courrier au Comité international olympique (CIO) pour tenter de régler cette situation en demandant que le Norvégien, arrivé 3e de la course, et le Français obtiennent tous les deux leur billet pour les JO. « On préfère privilégier pour l’instant cette voie, de demander de la bienveillance au CIO, plutôt que d’aller devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) », assure-t-on du côté de la fédération française.