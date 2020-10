L’ancien champion de boxe Mike Tyson va faire son grand retour sur le ring le 28 novembre prochain face à Roy Jone Jr. au Dignity Health Sports Park en Californie. Mais les deux boxeurs, respectivement âgés de 54 et 51 ans, devront prendre leurs précautions…

Dans une interview accordée à Sky Sport, le neurologue Luke Griggs les a mis en garde. “Les fans de boxe ne veulent vraiment pas voir un combat gagné aux points ou une exhibition, ils veulent voir le sang et je pense que si l’un d’eux s’arrête, l’autre va le cogner la tête et essayer de le blesser” a-t-il déclaré. “Je sais que c’est juste un match d’exhibition, mais je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Quoi qu’il arrive, ils vont toujours essayer de se frapper. Tout coup à la tête peut être potentiellement mortel, c’est juste dangereux“.

Il a poursuivit en mettant en avant l’âge des deux boxeurs. “À mesure que nous vieillissons, nous devenons plus vulnérables et notre cerveau met plus de temps à se remettre d’une blessure (…) En plus de cela, nous avons des vitesses de réaction plus lent. Bien que ces gars à 20 ans étaient capables d’esquiver les coups, la réalité est de savoir quelle capacité ils auront à le faire maintenant, et il se peut bien qu’ils soient plus susceptibles de ne pas pouvoir le faire. pour se défendre.”