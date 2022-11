C’est le combat que tout fan de boxe espère voir de son vivant : un choc de golem anglais entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Beaucoup ont abandonné l’idée de cet affrontement, souvent resté au stade de rumeur. Mais reprenez tout de même un peu d’espoir : selon Joshua « ça arrivera », on espère que c’est pas une blague.

Récemment interviewé par le média DAZN, « AJ » s’est livré sur le possible combat entre lui et son compatriote Tyson Furry. « Physiquement, je suis prêt à monter. « Je suis un guerrier. J’aime ce jeu. Et j’aime la compétition. Mais d’un point de vue mental, je pense que les gens ont vraiment vu que cela signifie. […] Tyson Fury est un bon partenaire de danse. Il s’occupe du côté des réseaux sociaux. Je pense que nous ferions de bonnes affaires en coulisses. Ça arrivera, nous sommes dans la même époque. En tant que compétiteurs et boxeurs. » déclare l’homme aux 24 victoires en pro. De son côté, « The Gyspy King » fera manger ses phalanges à Derek Chisora le 3 décembre prochain.