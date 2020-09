Le retour de la boxe ! Johann Duhaupas affrontera Tony Yoka, vendredi soir, pour un choc franco-français. Le poids lourd picard est prêt pour affronter la star de la boxe française.

“Je n’ai pas peur. Je suis prêt à lui rentrer dans la gueule sans répit. À ne pas le lâcher. Je ne suis qu’un marchepied dans sa carrière. Il vise un titre mondial. En attendant, l’étape Duhaupas, Yoka, il va la sentir passer. Je veux qu’il en bave ! Il a les armes techniques pour devenir champion du monde. J’espère pour lui qu’il sera bien entouré parce que la boxe, ce n’est pas que de la technique, c’est un tout”, a indiqué Johann Duhaupas dans L’Equipe.

Avant de poursuivre sur ses origines : “J’ai bossé en usine pendant des années (de 1999 à 2008), tourneur dans l’usinage plastique. Je suis issu de la France ouvrière, celle des gilets jaunes. Si je combats encore, à presque 40 ans, c’est pour tenter, toujours, de m’en sortir. Yoka ne vient pas d’une banlieue difficile : depuis petit, il a été encadré et pris en main. J’ai du respect pour ce qu’il a accompli car rien n’est jamais facile, mais si j’avais été encadré comme lui, je serais devenu le premier champion du monde poids lourd français. C’est sûr et certain. Mais bon, le destin…”