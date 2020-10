L’ex-champion de France des lourds Raphaël Tronché souhaite affronter Tony Yoka lors d’un combat dans les prochains mois.

“Tu veux qu’on se prenne ? C’est de suite, sur un ring ou sur le parking d’Auchan ! Il m’a menacé, insulté, mais quand je me suis retrouvé devant lui, j’ai vu dans ses yeux que c’était un clown. Il restait devant son papa à me faire des bisous. De loin ! C’est un usurpateur qui s’invente une vie de bad boy. Ne menace pas n’importe qui mec ! Je n’ai jamais insulté sa mère. Je n’ai jamais parlé de lui. J’ai répondu à ses attaques. Je ne blague pas moi. Yoka a dit : ”Tronché a laissé passer sa chance.” Mais mec, je ne suis pas venu te quémander un combat. Je suis venu parce que tu as ouvert ta gueule en me disant que tu allais m’attraper. Je n’étais jamais venu à ses combats. Mais là, il a franchi la limite”, a indiqué dans L’Equipe Raphaël Tronché au sujet d’un futur combat contre Tony Yoka.

Avant de poursuivre sur la date du combat : “Ben non, novembre, c’est demain. Il veut boxer où ? Devant personne ? Un Yoka-Tronché, ça doit se faire dans une grande salle. Vendredi, ils sont passés entre les gouttes avec la réduction de la jauge de spectateurs, qui est passée de 5000 à 1000 places le samedi. À un jour près, c’était chaud ! En plus, s’il n’a pas encore prévu son adversaire pour novembre, c’est très inquiétant. Il a tout à perdre… Mais il veut gagner quoi en fait ? Il croit que boxer Johann Duhaupas l’exonère d’affronter Raphaël Tronché ? Ce combat de vendredi était tellement pourri que c’était moi le ”main event” à l’Arena. Le meilleur, c’est moi.”