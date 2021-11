Les deux médaillés d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 ne sont plus ensemble, il seraient divorcés depuis quelques mois. C’est Tony Yoka qui l’a annoncé lui même sur son compte Instagram ce dimanche.

C’est la fin du feuilleton Mossely-Yoka. Le couple emblématique de la boxe française et même du sport français s’est officiellement séparé ce dimanche soir. C’est Tony Yoka qui l’explique dans un post Instagram : « Estelle et moi sommes divorcés depuis quelques mois maintenant ». Le couple s’était déjà séparé en octobre 2019, alors qu’Estelle Mossely étaient enceinte de leur deuxième enfant, avant de se remettre ensemble quelques mois plus tard pour célébrer leurs deux ans de mariage.

Par ailleurs, Tony Yoka aurait trouvé le prochain adversaire de sa conquête. Il s’agit du Congolais, Martin Bakole, qui est classé quatorzième à la WBC. La confirmation du combat devrait arriver dans les prochains jours.