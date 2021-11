C’est désormais officiel, le Français disputera son prochain combat le 15 janvier 2022 à Paris Bercy.

Tony Yoka a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux la date de son prochain combat : le 15 janvier 2022. Le Français précise que le combat en question aura lieu à l’AccorArena de Paris et qu’il annoncera son futur adversaire dans les prochains jours.

La semaine dernière, le Congolais Martin Bankole (28 ans, 1,98 m, 17 victoires, dont 13 avant la limite, 1 défaite), qui vit en Écosse, avait révélé avoir été contacté pour affronter le champion olympique à Paris, qu’il avait accepté l’offre, mais qu’il attendait la confirmation du combat. Numéro 14 WBC et 15 WBA et IBF, il avait ajouté que Yoka n’avait jamais affronté d’adversaire de sa valeur et qu’il le mettrait K.-O.