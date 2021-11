Cette fois, les choses sérieuses commencent pour Tony Yoka, avec un combat face à un grand nom de la boxe, Carlos Takam, le 15 janvier prochain à Bercy.

Certes, Carlos Takam est un vétéran, plus proche de la fin de sa carrière que de son apogée. Mais le Franco-Camerounais a un nom. Du haut de ses 46 combats, ponctués de 39 victoires dont 26 par KO, le natif de Douala peut apporter à Tony Yoka ce qui lui manque le plus : la légitimité.

Le 15 janvier prochain, le champion olympique 2016 affrontera donc le champion d’Afrique 2003. Yoka est âgée de 29 ans, Takam en a 40. Carlos Takam s’est notamment illustré en tenant la dragée haute à Anthony Joshua, en 2017, ne s’inclinant qu’au bout de 10 rounds face à celui qui était alors champion du monde WBA et IBF des lourds.

« Carlos, c’est le haut niveau mondial », affirme Yoka, qui espère convaincre ses principaux rivaux d’accepter des combats contre lui, s’il parvient à remporter celui-là. « On a approché un tas de mecs pour les affronter. On a essuyé un tas de refus, à leurs yeux, on n’est pas encore assez haut dans le classement. Peut-être parce que je n’ai pas encore boxé d’adversaires de renom (…) Si, là, je bats Carlos Takam, ça aura de l’impact au niveau international », explique Tony Yoka.