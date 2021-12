Après l’annonce du retour des jauges dans les stades, le match entre Yoka et Bakole a dû être reporté.

Suite aux annonces du gouvernement, L’Equipe confirme ce mardi que le combat initialement prévu le 15 janvier entre Tony Yoka (19e mondial) et le Congolais Martin Bakole (17e mondial) sera reporté.

« L’imposition d’une jauge de 2000 spectateurs ce n’est pas viable économiquement, ça pousse à un désastre financier. C’est terrible parce que Tony Yoka (29 ans, invaincu en 11 combats pros. Champion du monde amateur 2015 et champion olympique des super-lourds en 2016 aux JO de Rio) et Martin Bakole (28 ans, 17 victoires, 1 défaite. Né en République Démocratique du Congo, installé en Écosse et entraîné par Billy Nelson), ainsi que tous les autres boxeurs prévus au programme s’entraînent dur depuis plusieurs mois. »

« C’est dur parce que nos équipes et celles de l’AccordArena étaient à l’oeuvre elles aussi, pour faire de cette soirée un événement réussi. C’est compliqué parce que plus de cinq mille billets avaient été achetés. C’est un casse-tête et un retour à la case départ qui annihile des mois de travail. Nous espérons pouvoir offrir au public et aux téléspectateurs de Canal+ cette soirée boxe, avec une jauge et des conditions sanitaires satisfaisantes, dans les prochaines semaines. Nous sommes suspendus à la décision et aux prochaines annonces du gouvernement », a souligné le promoteur français.