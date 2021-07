Le boxeur français Mourad Aliev s’est offert une jolie victoire cette nuit aux Jeux Olympiques de Tokyo face au Tadjik Siyovush Zukhurov.

Aliev a parfaitement maîtrisé son combat dans la catégorie des plus de 91 kg et offre ainsi la première victoire au clan tricolore après les éliminations d’entrée chez les hommes de Samuel Kistohurry (-57 kg) et de Maïva Hamadouche (-60 kg) chez les dames. Mourad Aliev gagne sa place en quart de finale qui se disputera ce dimanche. Les autres boxeurs français Sofiane Oumiha (-63 kg) et Billal Bennama (-52 kg) entrent en lice samedi matin.