La star de la boxe Floyd ‘Money’ Mayweather a lancé les hostilités ce vendredi face aux médias en clashant son futur adversaire.

Floyd Mayweather, le multiple champion du monde, et Logan Paul, un influenceur, vont s’affronter dimanche à Miami, au Hard Rock Stadium, dans un combat d’exhibition, en huit rounds de trois minutes. Les deux adversaires ont été présentés jeudi aux médias dans une ambiance électrique.

« Je ne veux pas penser que je suis le héros qui va remettre les choses à leur place, je suis juste là pour m’amuser. Ne nous inquiétons pas de la différence de poids ou de taille, ce n’est qu’une question d’habileté », a lancé Mayweather, pas franchement inquiété par les menaces de son adversaire. « Si un miracle se produit dans un sens ou dans l’autre, je serai toujours invaincu. Je me bats contre un YouTubeur qui pense être un vrai combattant et qui m’a laissé une énorme somme d’argent. J’ai déjà gagné 30 millions de dollars rien qu’en me préparant ».