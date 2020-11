Vainqueur hier soir de son combat face au boxeur allemand Christian Hammer, Tony Yoka est contraint de mettre un terme à son année à cause d’une fracture de la main.

Coup dur pour le boxeur français. Quelques heures après sa victoire contre Christian Hammer, le tricolore a annoncé une mauvaise nouvelle. Il ne pourra pas disputer son dernier combat de l’année suite à une fracture de la main. Il devait affronter le Croate Petar Milas pour la ceinture de l’union européenne chez les poids lourds.

« Merci à tous pour vos messages et vos encouragements hier. Ça a été un combat dur face à un adversaire compliqué mais on en sort grandi. Malheureusement, je ne pourrai pas boxer en décembre car j’ai une fracture à la main. Donc on va prendre le temps de soigner tout ça et je vous annonce vite la suite. Je suis 12e mondial maintenant, on se rapproche. » Indique le champion olympique français en 2016 sur Instagram.