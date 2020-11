Nouvelle victoire pour la boxeuse française Estelle Mossely ce soir à domicile à Nantes face à Emma Gongora.

Championne olympique en 2016, Estelle Mossely a obtenu un nouveau succès, le 8e de sa carrière chez les professionnnelles. Ce soir, elle est venue à bout de sa compatriote Emma Gongora au terme de la traditionnel décision aux points. Malgré tout, elle n’est pas forcément satisfaite de sa victoire et trouve qu’elle aurait du faire mieux.

« Je ne suis pas contente, j’étais crispée sur le ring. Je n’ai pas encore retrouvé mes sensations, je n’ai pas pu faire ce que je voulais faire, cela m’énerve un peu. C’est particulier de boxer sans public. Il y a des moments où on a besoin de la ferveur du public, des cris. Cela nous entraîne dans nos enchaînements de coups. Il y a eu des hauts et des bas dans la préparation. Ce n’était pas prévu que je boxe ce soir, ça s’est fait il y a 3-4 semaines et mon adversaire a changé il y a trois jours. Tout cela, plus le fait que j’ai accouché il y a six mois, ça n’arrange pas les choses. » a-t-elle ajouté.