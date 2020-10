Leur couple est aujourd’hui plus fort que tout. Mais Estelle Mossely et Tony Yoka sont passés par de nombreuses difficultés. En octobre 2019, les boxeurs avaient annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux.

“On s’est un peu perdus, on n’était pas forcément d’accord sur tout. On est un couple classique avec des hauts et des bas. Mais, quand ça pète, ça s’entend ! Quand j’ai annoncé notre séparation sur les réseaux sociaux, j’étais à bout. J’avais envie de tout balancer. Tony compris. J’avais envie de penser à moi, je suis rentrée dans ma bulle. Les choses ont évolué petit à petit, on a progressé et ça a permis de se retrouver.” a déclaré Estelle Mossely dans Le Parisien.

Depuis, Estelle Mossely et Tony Yoka se sont retrouvés en début d’année et ont accueilli ensemble leur deuxième enfant Magomed, le 7 mai dernier.