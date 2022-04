De passage en conférence de presse à quelques jours de son combat face à Tyson Fury (23 avril), Dillian Whyte a poussé un coup de gueule contre les médias qui présentent ce duel comme le « show de Tyson Fury ».

« C’est du business. Ce n’est pas le show de Tyson Fury. Tout le monde dit Tyson ci, Tyson Fury ça. Si Tyson Fury était une aussi grande star… Aucun de ses combats avec Deontay Wilder n’était à guichets fermés. C’est un fait. Les combats n’ont jamais fait salle comble. Donc, ce n’est pas le show de Tyson Fury. Ce combat est à guichets fermés grâce à moi et Tyson Fury. Si Fury vs Wilder est tellement mieux que moi, pourquoi aucun de leurs combats n’a jamais été au complet ? Soyons honnêtes. Au final, c’est le show de Tyson Fury et de Dillian Whyte. Nous allons tous les deux combattre. Les choses doivent être faites correctement. On ne me forcera jamais à m’aligner sur quelqu’un. Je suis un guerrier, je suis un survivant. On ne me forcera à rien. Nous pouvons avancer ensemble, mais ça ne peut pas être à sens unique. Il y a des choses qui ont besoin d’être réglées. Je m’en occupe. C’est tout. Je suis un gars discipliné, j’ai appris à l’être au fil des ans. Donc maintenant me voilà, je suis là et en excellente forme. Je suis prêt pour ce combat. »