Floyd Mayweather a annoncé la mort de son petit protégé Danny Gonzalez, 22 ans, ce mardi sur Instagram.

“Repose en paix champion tu es parti mais tu ne seras pas oublié” a écrit le champion sur Instagram. Les médias américains et en particulier TMZ ont donné plus de détails sur la circonstance du décédé du jeune boxeur de 22 ans. Le 7 septembre dernier, lors du “Labor Day” aux États-Unis, Danny Gonzalez aurait été pique-niquer avec ses amis à Moreno Valley. C’est dans ces conditions qu’un homme se serait approché de lui et l’aurait assassiné avec un couteau. Le département du shérif du comté de Riverside a quant à lui déclaré que les policiers et les ambulanciers avaient été dépêchés immédiatement sur les lieux, sans parvenir à réanimer le jeune homme.