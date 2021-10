L’Américain Shakur Stevenson a remporté la ceinture WBO des poids super-plumes ce samedi à Atlanta en battant, par arrêt de l’arbitre au 10e round, son compatriote Jamel Herring.

Stevenson, élève ainsi son compteur à 17 victoires en autant de combats, et devient champion WBO en super-plumes après avoir déjà possédé le titre chez les poids plumes entre 2019 et 2020.

Blessé au dessus de l’oeil droit, dont le gonflement et le saignement l’empêchait de voir venir les coups, sans parvenir à répliquer, Herring ne pouvait plus combattre. C’est pourquoi l’arbitre a jugé plus sage d’arrêter les combat.

Ainsi, Herring concède sa 3e défaite en 26 combats.