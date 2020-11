Mike Tyson sera bientôt de retour sur le ring.

Proche d’un retour sur le ring, Mike Tyson a réalisé des révélations qui font beaucoup parler dans son propre podcast. La star de la boxe a dévoilé ses méthodes pour échapper aux contrôles antidopage lors de sa carrière professionnelle. En plus de ces révélations, Tyson a avoué avoir eu recours à un « whizzinator ». C’est un faux pénis relié à une seringue qui contient de l’urine pour tromper les contrôles antidopage.

« C’était génial. J’ai mis l’urine de mon bébé dedans. Une fois, j’ai utilisé celle de ma femme et elle m’a dit ‘Bébé, tu ferais mieux d’espérer que les résultats ne reviennent pas avec ceux d’une personne enceinte, ou quelque chose comme ça’. Et j’ai dit ‘non, alors on ne va plus se servir de toi, on va se servir de l’enfant‘. Parce que j’ai eu peur que la pisse revienne avec des résultats d’une personne enceinte », a indiqué Mike Tyson dans son podcast Hotboxin.