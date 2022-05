C’était inattendu, et pourtant. Saul « Canelo » Alvarez, considéré comme le meilleur boxeur toutes catégories confondues, s’est incliné ce samedi face à Dmitry Bivol, qui conserve son titre WBA des mi-lourds.

Les trois juges du combat se sont accordés avec un comptage à 115-113 chacun. Par conséquent, le Russe Bivol, 31 ans, reste invaincu en 20 combats (dont 11 avant la limite). « C’est un grand champion. Dans la boxe, on gagne et on perd, aujourd’hui

c’était mon tour de perdre », a déclaré Alvarez qui a concédé la deuxième défaite de sa carrière, la première depuis 2013 (57 victoires, 2 nuls). « J’ai senti la différence de poids, mais ce n’est pas une excuse ».