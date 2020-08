À l’instar de Mike Tyson, le champion du monde des super-welters Oscar De La Hoya va remonter sur le ring. En manque de boxe, l’Américain va de nouveau enfiler les gants après douze ans de retraite.

Dans un longue interview accordée à ESPN, l’ancien champion du monde des super-welters Oscar De La Hoya a annoncé qu’il ferait bientôt son retour sur les rings. « Être sur le ring me manque, j’adore boxer. La boxe m’a donné tout ce que j’ai aujourd’hui et ça me manque », a confié le « Golden Boy » de 47 ans.

« Cela fait longtemps, mais mon jab est plus rapide que jamais. Je dois faire en sorte de retrouver un bon niveau physique, d’être en bonne santé », a-t-il ajouté, avant de tacler la nouvelle génération de boxeurs. « Ils ne sont pas au même niveau qu’il y a 15 ou 20 ans. Ils demandent tous beaucoup trop d’argent. Ils oublient qu’il faut travailler dur, donc c’est un gros avantage pour moi car je sais ce qu’il en coûte de travailler dur. Je sais aussi combattre avec intelligence sur le ring. »