Anne-Sophie Da Costa, 6x championne du monde de boxe, a toujours cru en ses rêves. Aujourd’hui formatrice, la Française a su se montrer persuasive. « La boxe m’a énormément apporté parce que je suis sur 220 V. En terminale, je n’étais jamais fatiguée, j’aimais bosser mes cours jusque très tard, puis j’allais travailler dans une pizzeria en soirée. Avec la boxe, d’un seul coup c’est devenu plus simple, un bon entraînement et on est crevés (sourires). Ca m’a vraiment apaisée et canalisée », a-t-elle déclaré dans une interview exclusive pour le Crédit Agricole.

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.

Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.

Voir tous les épisodes et l’ensemble de ce que fait Sport Comme École de la vie sur :Instagram.