Après sa victoire sur le sprint, la Norvégienne Tiril Eckhoff a confirmé son excellente forme ce samedi en remportant la poursuite d’Hochfilzen en Autriche de manière impériale et en terminant devant les cadors de la discipline, les sœurs suédoises Hanna et Elvira Oeberg.

Eckhoff ou la définition de marcher sur l’eau. Au lendemain de son sprint victorieux, la Norvégienne a surfé sur sa confiance en s’offrant aujourd’hui la première place de la descente d’Hochfilzen en Autriche. Impérial derrière la carabine, Tiri Eckhoff a fait un cavalier seul sur la piste. Partie 6e de l’épreuve, Hanna Oeberg s’empare de la deuxième place grâce à un « perfect » lors du dernier tir debout. Sa sœur Elvira, qui a pris le dessus sur Ingrid Landmark Tandrevold lors du sprint final, complète le podium.

Côté Frenchies, les tricolores ont terminé loin grâce à cause de déconvenues dans le secteur du tir. Julia Simon a sauvé la mise en terminant 14e devant sa compatriote Justine Braisaz-Bouchet. Chloé Chevalier et Anaïs Chevalier-Bouchet, quant à elles, ont terminé respectivement 17 et 28e.

Tout ce beau monde aura rendez-vous dimanche à 14h25 pour la dernière épreuve autrichienne à savoir la mass-start.