L’équipe de France composée d’Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet a pris dimanche la 3e place du relais mixte d’Oberhof, comptant pour la Coupe du monde de biathlon et remporté par la Russie.

Après un début de course très indécis, tout s’est joué sur le dernier tir debout entre la France, la Norvège, la Russie et l’Allemagne. Quentin Fillon-Maillet, auteur d’un sans-faute, a bien cru pouvoir offrir le succès aux Bleus, champions olympiques en titre de la spécialité (avec Martin Fourcade en 2018), mais il a finalement craqué dans le final en étant avalé sur la piste par les derniers relayeurs russes et norvégiens, qui se sont disputé la victoire au sprint. La Russie (Kaisheva, Mironova, Loginov, Latypov) a finalement devancé la Norvège (Tandrevold, Roeiseland, Dale, Laegreid) de 0,7 secondes.