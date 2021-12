Impitoyables. Les biathlètes françaises ont remporté ce dimanche le relais de la Coupe du monde d’Östersund.

Sur la piste et impeccables à la carabine, Julia Simon, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet ont dominé le relais, devançant la Biélorussie (Iryna Leshchanka, Dzinara Alimbekava, Elena Kruchinkina, Hanna Sola) de 57,9 secondes et la Suède (Linn Persson, Mona Brorsson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg) de 1 minute 09 sec 6.

VICTOIREEEEEE !😍😍



Relais MONSTRUEUX de nos Bleues !!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼



Seulement 4 pioches sur 40 tirs et presque 1mn d’avance à l’arrivée !🇫🇷🇫🇷



Bravo @BescondAnais, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet !👏🏼👏🏼



📸 FFS / Nordic Focus pic.twitter.com/sRtQLP1AHA — FFS – Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 5, 2021

Une victoire précieuse pour les Bleues qui n’avaient plus été sacrées en relais depuis le 19 janvier 2019.