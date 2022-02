Les Jeux de Pékin sont -déjà- terminés. Il est temps pour nous de faire un récapitulatif de toutes les médailles gagnées en Chine. Retrouvez ci-dessous le palmarès complet des JO 2022.

Palmarès complet des Jeux olympiques 2022:

BIATHLON

========

sprint hommes

Or: Johannes Thingnes Boe (NOR)

Argent: Quentin Fillon Maillet (FRA)

Bronze: Tarjei Boe (NOR)

20 km hommes

Or: Quentin Fillon Maillet (FRA)

Argent: Anton Smolski (BLR)

Bronze: Johannes Thingnes Boe (NOR)

Relais hommes

Or: Norvège (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen)

Argent: France (Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet)

Bronze: Comité Olympique Russe (Said Karimulla Khalili, Alexander Loginov, Maxim Tsvetkov, Eduard Latypov)

Poursuite hommes

Or: Quentin Fillon Maillet (FRA)

Argent: Tarjei Boe (NOR)

Bronze: Eduard Latypov (ROC)

Mass-start hommes

Or: Johannes Thingnes Boe (NOR)

Argent: Martin Ponsiluoma (SWE)

Bronze: Vetle Sjaastad Christiansen (NOR)

sprint femmes

Or: Marte Olsbu Roiseland (NOR)

Argent: Elvira Oeberg (SWE)

Bronze: Dorothea Wierer (ITA)

15 km femmes

Or: Denise Herrmann (GER)

Argent: Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA)

Bronze: Marte Olsbu Roiseland (NOR)

Relais femmes

Or: Suède (Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Oeberg, Elvira Oeberg)

Argent: Comité Olympique Russe (Irina Kazakevich, Kristina Reztsova, Svetlana Mironova, Uliana Nigmatullina)

Bronze: Allemagne (Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuss, Denise Herrmann)

Poursuite femmes

Or: Marte Olsbu Roiseland (NOR)

Argent: Elvira Oeberg (SWE)

Bronze: Tiril Eckhoff (NOR)

Mass-start femmes

Or: Justine Braisaz-Bouchet (FRA)

Argent: Tiril Eckhoff (NOR)

Bronze: Marte Olsbu Roiseland (NOR)

Relais mixte

Or: Norvège (Marte Olsbu Roiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe)

Argent: France (Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet)

Bronze: Comité Olympique Russe (Uliana Nigmatullina, Kristina Reztsova, Alexander Loginov, Eduard Latypov)

BOBSLEIGH

=========

Bobsleigh à deux hommes

Or: Allemagne (Francesco Friedrich, Thorsten Margis)

Argent: Allemagne (Johannes Lochner, Florian Bauer)

Bronze: Allemagne (Christoph Hafer, Matthias Sommer)

Monobob femmes

Or: Kaillie Humphries (USA)

Argent: Elana Meyers Taylor (USA)

Bronze: Christine De Bruin (CAN)

Bobsleigh à deux femmes

Or: Allemagne (Laura Nolte, Deborah Levi)

Argent: Allemagne (Mariama Jamanka, Alexandra Burghardt)

Bronze: Etats-Unis (Elana Meyers Taylor, Sylvia Hoffman)

Bobsleigh à quatre mixte

Or: Allemagne (Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schueller)

Argent: Allemagne (Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp)

Bronze: Canada (Justin Kripps, Ryan Sommer, Cam Stones, Benjamin Coakwell)

COMBINE NORDIQUE

================

Tremplin normal

Or: Vinzenz Geiger (GER)

Argent: Joergen Graabak (NOR)

Bronze: Lukas Greiderer (AUT)

Relais par équipes

Or: Norvège (Joergen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Espen Bjoernstad, Espen Andersen)

Argent: Allemagne (Manuel Faisst, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Julian Schmid)

Bronze: Japon (Akito Watabe, Yoshito Watabe, Hideaki Nagai, Ryota Yamamoto)

Grand tremplin

Or: Joergen Graabak (NOR)

Argent: Jens Luraas Oftebro (NOR)

Bronze: Akito Watabe (JPN)

CURLING

=======

Hommes

Or: Suède (Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranaa, Christoffer Sundgren, Daniel Magnusson)

Argent: Grande-Bretagne (Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy Mcmillan, Ross Whyte)

Bronze: Canada (Brad Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant, Geoff Walker, Marc Kennedy)

Femmes

Or: Grande-Bretagne (Eve Muirhead, Vicky Wright, Jennifer Dodds, Hailey Duff, Mili Smith)

Argent: Japon (Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida, Kotomi Ishizaki)

Bronze: Suède (Anna Hasselborg, Sara Mcmanus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs, Johanna Heldin)

Double mixte mixte

Or: Italie (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

Argent: Norvège (Kristin Skaslien, Magnus Nedregotten)

Bronze: Suède (Almida De Val, Oskar Eriksson)

FREESTYLE

=========

Ski de bosses hommes

Or: Walter Wallberg (SWE)

Argent: Mikael Kingsbury (CAN)

Bronze: Ikuma Horishima (JPN)

Saut acrobatique hommes

Or: Qi Guangpu (CHN)

Argent: Oleksandr Abramenko (UKR)

Bronze: Ilia Burov (ROC)

Skicross hommes

Or: Ryan Regez (SUI)

Argent: Alex Fiva (SUI)

Bronze: Sergey Ridzik (ROC)

Half-pipe hommes

Or: Nico Porteous (NZL)

Argent: David Wise (USA)

Bronze: Alex Ferreira (USA)

Slopestyle hommes

Or: Alexander Hall (USA)

Argent: Nicholas Goepper (USA)

Bronze: Jesper Tjader (SWE)

Big Air hommes

Or: Birk Ruud (NOR)

Argent: Colby Stevenson (USA)

Bronze: Henrik Harlaut (SWE)

Ski de bosses femmes

Or: Jakara Anthony (AUS)

Argent: Jaelin Kauf (USA)

Bronze: Anastasiia Smirnova (ROC)

Saut acrobatique femmes

Or: Xu Mengtao (CHN)

Argent: Hanna Huskova (BLR)

Bronze: Megan Nick (USA)

Skicross femmes

Or: Sandra Naeslund (SWE)

Argent: Marielle Thompson (CAN)

Bronze: Daniela Maier (GER)

Half-pipe femmes

Or: Gu Ailing Eileen (CHN)

Argent: Cassie Sharpe (CAN)

Bronze: Rachael Karker (CAN)

Slopestyle femmes

Or: Mathilde Gremaud (SUI)

Argent: Gu Ailing Eileen (CHN)

Bronze: Kelly Sildaru (EST)

Big Air femmes

Or: Gu Ailing Eileen (CHN)

Argent: Tess Ledeux (FRA)

Bronze: Mathilde Gremaud (SUI)

Saut acrobatique par équipes mixte

Or: Etats-Unis (Ashley Caldwell, Christopher Lillis, Justin Schoenefeld)

Argent: Chine (Xu Mengtao, Jia Zongyang, Qi Guangpu)

Bronze: Canada (Marion Thenault, Miha Fontaine, Lewis Irving)

HOCKEY SUR GLACE

================

Hommes

Or: Finlande (Ville Pokka, Niklas Friman, Mikko Lehtonen, Marko Anttila, Valtteri Kemilainen, Miro Aaltonen, Niko Ojamäki, Hannes Björninen, Toni Rajala, Joonas Nattinen, Harri Säteri, Frans Tuohimaa, Juuso Hietanen, Petteri Lindbohm, Sami Vatanen, Juho Olkinuora, Valtteri Filppula, Atte Ohtamaa, Markus Granlund, Sakari Manninen, Teemu Hartikainen, Leo Komarov, Saku Mäenalanen, Iiro Pakarinen, Harri Pesonen)

Argent: Comité Olympique Russe (Alexander Elesin, Sergei Telegin, Dmitrii Voronkov, Sergey Andronov, Pavel Karnaukhov, Sergei Plotnikov, Stanislav Galiev, Artur Kayumov, Mikhail Grigorenko, Viatcheslav Voynov, Ivan Fedotov, Aleksandr Samonov, Damir Sharipzianov, Egor Iakovlev, Vladimir Tkachev, Aleksandr Nikishin, Anton Slepyshev, Artem Minulin, Andrei Chibisov, Arseniy Gritsyuk, Timur Bilialov, Vadim Shipachev, Nikita Nesterov, Kirill Semenov, Nikita Gusev)

Bronze: Slovaquie (Simon Nemec, Milos Kelemen, Tomas Jurco, Peter Ceresnak, Michal Kristof, Juraj Slafkovsky, Samuel Knazko, Patrik Rybar, Peter Zuzin, Marek Hrivík, Martin Gernát, Matej Tomek, Peter Cehlárik, Milos Roman, Branislav Konrad, Mislav Rosandic, Samuel Takac, Martin Marincin, Marko Dano, Michal Cajkovsky, Marek Daloga, Libor Hudácek, Pavol Regenda, Kristián Pospísil, Adrián Holesinsky)

Femmes

Or: Canada (Jocelyne Larocque, Rebecca Johnston, Laura Stacey, Sarah Fillier, Jillian Saulnier, Renata Fast, Melodie Daoust, Ella Shelton, Brianne Jenner, Sarah Nurse, Ashton Bell, Erin Ambrose, Natalie Spooner, Emily Clark, Emma Maltais, Micah Zandee-Hart, Marie-Philip Poulin, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer, Blayre Turnbull, Claire Thompson, Jamie Lee Rattray, Kristen Campbell)

Argent: Etats-Unis (Lee Stecklein, Cayla Barnes, Caroline Harvey, Megan Keller, Megan Bozek, Abby Roque, Kelly Pannek, Grace Zumwinkle, Brianna Decker, Savannah Harmon, Hayley Scamurra, Jessica Compher, Jincy Dunne, Hannah Brandt, Hilary Knight, Danielle Cameranesi, Alexandra Carpenter, Kendall Coyne Schofield, Amanda Kessel, Nicole Hensley, Alexandria Cavallini, Madeline Rooney, Abbey Murphy)

Bronze: Finlande (Eveliina Makinen, Sini Karjalainen, Jenni Hiirikoski, Sanni Rantala, Ella Viitasuo, Nelli Laitinen, Elisa Holopainen, Sanni Vanhanen, Minnamari Tuominen, Petra Nieminen, Meeri Raisanen, Sanni Hakala, Viivi Vainikka, Julia Liikala, Jenniina Nylund, Emilia Vesa, Michelle Karvinen, Sofianna Sundelin, Anni Keisala, Noora Tulus, Tanja Niskanen, Susanna Tapani, Ronja Savolainen)

LUGE

====

Luge monoplace hommes

Or: Johannes Ludwig (GER)

Argent: Wolfgang Kindl (AUT)

Bronze: Dominik Fischnaller (ITA)

Luge monoplace femmes

Or: Natalie Geisenberger (GER)

Argent: Anna Berreiter (GER)

Bronze: Tatyana Ivanova (ROC)

Mixte

Or: Allemagne (Natalie Geisenberger, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Johannes Ludwig)

Argent: Autriche (Thomas Steu, Madeleine Egle, Lorenz Koller, Wolfgang Kindl)

Bronze: Lettonie (Eliza Tiruma, Martins Bots, Roberts Plume, Kristers Aparjods)

Luge biplace mixte

Or: Allemagne (Tobias Wendl, Tobias Arlt)

Argent: Allemagne (Toni Eggert, Sascha Benecken)

Bronze: Autriche (Thomas Steu, Lorenz Koller)

PATINAGE ARTISTIQUE

===================

épreuve individuelle hommes

Or: Nathan Chen (USA)

Argent: Yuma Kagiyama (JPN)

Bronze: Shoma Uno (JPN)

épreuve individuelle femmes

Or: Anna Shcherbakova (ROC)

Argent: Alexandra Trusova (ROC)

Bronze: Kaori Sakamoto (JPN)

Couples

Or: Chine (Sui Wenjing, Han Cong)

Argent: Comité Olympique Russe (Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov)

Bronze: Comité Olympique Russe (Anastasia Mishina, Aleksandr Galliamov)

Danse sur glace

Or: Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (FRA)

Argent: Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov (ROC)

Bronze: Madison Hubbell, Zachary Donohue (USA)

Epreuve par équipes mixte

Or: Comité Olympique Russe (Victoria Sinitsina, Anastasia Mishina, Mark Kondratiuk, Kamila Valieva, Nikita Katsalapov, Aleksandr Galliamov)

Argent: Etats-Unis (Madison Chock, Nathan Chen, Madison Hubbell, Alexa Scimeca-Knierim, Brandon Frazier, Vincent Zhou, Zachary Donohue, Evan Bates, Karen Chen)

Bronze: Japon (Misato Komatsubara, Riku Miura, Yuma Kagiyama, Shoma Uno, Tim Koleto, Ryuichi Kihara, Wakaba Higuchi, Kaori Sakamoto)

PATINAGE DE VITESSE

===================

500 m hommes

Or: Gao Tingyu (CHN)

Argent: Cha Min Kyu (KOR)

Bronze: Wataru Morishige (JPN)

1000 m hommes

Or: Thomas Krol (NED)

Argent: Laurent Dubreuil (CAN)

Bronze: Haavard Holmefjord Lorentzen (NOR)

1500 m hommes

Or: Kjeld Nuis (NED)

Argent: Thomas Krol (NED)

Bronze: Kim Minseok (KOR)

5000 m hommes

Or: Nils Van Der Poel (SWE)

Argent: Patrick Roest (NED)

Bronze: Hallgeir Engebraaten (NOR)

10000 m hommes

Or: Nils Van Der Poel (SWE)

Argent: Patrick Roest (NED)

Bronze: Davide Ghiotto (ITA)

Poursuite par équipes hommes

Or: Norvège (Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug, Sverre Lunde Pedersen)

Argent: Comité Olympique Russe (Daniil Aldoshkin, Sergei Trofimov, Ruslan Zakharov)

Bronze: Etats-Unis (Ethan Cepuran, Casey Dawson, Emery Lehman, Joey Mantia)

Mass-start hommes

Or: Bart Swings (BEL)

Argent: Chung Jae Won (KOR)

Bronze: Lee Seung Hoon (KOR)

500 m femmes

Or: Erin Jackson (USA)

Argent: Miho Takagi (JPN)

Bronze: Angelina Golikova (ROC)

1000 m femmes

Or: Miho Takagi (JPN)

Argent: Jutta Leerdam (NED)

Bronze: Brittany Bowe (USA)

1500 m femmes

Or: Ireen Wüst (NED)

Argent: Miho Takagi (JPN)

Bronze: Antoinette De Jong (NED)

3000 m femmes

Or: Irene Schouten (NED)

Argent: Francesca Lollobrigida (ITA)

Bronze: Isabelle Weidemann (CAN)

5000 m femmes

Or: Irene Schouten (NED)

Argent: Isabelle Weidemann (CAN)

Bronze: Martina Sablikova (CZE)

Poursuite par équipes femmes

Or: Canada (Ivanie Blondin, Valérie Maltais, Isabelle Weidemann)

Argent: Japon (Ayano Sato, Miho Takagi, Nana Takagi)

Bronze: Pays-Bas (Antoinette De Jong, Marijke Groenewoud, Irene Schouten, Ireen Wüst)

Mass-start femmes

Or: Irene Schouten (NED)

Argent: Ivanie Blondin (CAN)

Bronze: Francesca Lollobrigida (ITA)

SAUT A SKIS

===========

Tremplin normal

Or: Ryoyu Kobayashi (JPN)

Argent: Manuel Fettner (AUT)

Bronze: Dawid Kubacki (POL)

Grand tremplin

Or: Marius Lindvik (NOR)

Argent: Ryoyu Kobayashi (JPN)

Bronze: Karl Geiger (GER)

Grand tremplin par équipes

Or: Autriche (Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hoerl, Manuel Fettner)

Argent: Slovénie (Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc)

Bronze: Allemagne (Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Karl Geiger)

Tremplin normal

Or: Ursa Bogataj (SLO)

Argent: Katharina Althaus (GER)

Bronze: Nika Kriznar (SLO)

Concours par équipes

Or: Slovénie (Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj, Peter Prevc)

Argent: Comité Olympique Russe (Irma Makhinia, Danil Sadreev, Irina Avvakumova, Evgeniy Klimov)

Bronze: Canada (Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate, Mackenzie Boyd-Clowes)

SHORT-TRACK

===========

500 m hommes

Or: Shaoang Liu (HUN)

Argent: Konstantin Ivliev (ROC)

Bronze: Steven Dubois (CAN)

1000 m hommes

Or: Ren Ziwei (CHN)

Argent: Li Wenlong (CHN)

Bronze: Shaoang Liu (HUN)

1500 m hommes

Or: Hwang Daeheon (KOR)

Argent: Steven Dubois (CAN)

Bronze: Semen Elistratov (ROC)

relais hommes

Or: Canada (Pascal Dion, Steven Dubois, Charles Hamelin, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles)

Argent: Corée du Sud (Hwang Daeheon, Kim Dongwook, Kwak Yoongy, Lee Juneseo, Park Janghyuk)

Bronze: Italie (Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel)

500 m femmes

Or: Arianna Fontana (ITA)

Argent: Suzanne Schulting (NED)

Bronze: Kim Boutin (CAN)

1000 m femmes

Or: Suzanne Schulting (NED)

Argent: Choi Minjeong (KOR)

Bronze: Hanne Desmet (BEL)

1500 m femmes

Or: Choi Minjeong (KOR)

Argent: Arianna Fontana (ITA)

Bronze: Suzanne Schulting (NED)

relais femmes

Or: Pays-Bas (Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer)

Argent: Corée du Sud (Choi Minjeong, Kim A Lang, Lee Yubin, Seo Whimin)

Bronze: Chine (Fan Kexin, Han Yutong, Qu Chunyu, Zhang Chutong, Zhang Yuting)

Relais par équipes mixte

Or: Chine (Fan Kexin, Qu Chunyu, Zhang Yuting, Ren Ziwei, Wu Dajing)

Argent: Italie (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Arianna Valcepina, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Pietro Sighel)

Bronze: Hongrie (Petra Jaszapati, Zsofia Konya, John-Henry Krueger, Shaoang Liu, Shaolin Sandor Liu)

SKELETON

========

Hommes

Or: Christopher Grotheer (GER)

Argent: Axel Jungk (GER)

Bronze: Yan Wengang (CHN)

Femmes

Or: Hannah Neise (GER)

Argent: Jaclyn Narracott (AUS)

Bronze: Kimberley Bos (NED)

SKI ALPIN

=========

Descente hommes

Or: Beat Feuz (SUI)

Argent: Johan Clarey (FRA)

Bronze: Matthias Mayer (AUT)

Slalom hommes

Or: Clément Noël (FRA)

Argent: Johannes Ewald Strolz (AUT)

Bronze: Sebastian-Foss Solevaag (NOR)

Slalom géant hommes

Or: Marco Odermatt (SUI)

Argent: Zan Kranjec (SLO)

Bronze: Mathieu Faivre (FRA)

Super-G hommes

Or: Matthias Mayer (AUT)

Argent: Ryan Cochran-Siegle (USA)

Bronze: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Combiné hommes

Or: Johannes Ewald Strolz (AUT)

Argent: Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Bronze: James Crawford (CAN)

Descente femmes

Or: Corinne Suter (SUI)

Argent: Sofia Goggia (ITA)

Bronze: Nadia Delago (ITA)

Slalom femmes

Or: Petra Vlhova (SVK)

Argent: Katharina Liensberger (AUT)

Bronze: Wendy Holdener (SUI)

Slalom géant femmes

Or: Sara Hector (SWE)

Argent: Federica Brignone (ITA)

Bronze: Lara Gut (SUI)

Super-G femmes

Or: Lara Gut (SUI)

Argent: Mirjam Puchner (AUT)

Bronze: Michelle Gisin (SUI)

Combiné femmes

Or: Michelle Gisin (SUI)

Argent: Wendy Holdener (SUI)

Bronze: Federica Brignone (ITA)

Parallèle par équipe mixte

Or: Autriche (Katharina Huber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Johannes Ewald Strolz)

Argent: Allemagne (Emma Aicher, Lena Duerr, Julian Rauchfuss, Alexander Schmid, Linus Strasser)

Bronze: Norvège (Mina Fürst Holtmann, Thea Louise Stjernesund, Maria Therese Tviberg, Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Rasmus Windingstad)

SKI DE FOND

===========

15 km style classique hommes

Or: Iivo Niskanen (FIN)

Argent: Alexander Bolshunov (ROC)

Bronze: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Skiathlon hommes

Or: Alexander Bolshunov (ROC)

Argent: Denis Spitsov (ROC)

Bronze: Iivo Niskanen (FIN)

Relais hommes

Or: Comité Olympique Russe (Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov, Sergey Ustiugov)

Argent: Norvège (Emil Iversen, Paal Golberg, Hans Christer Holund, Johannes Hoesflot Klaebo)

Bronze: France (Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse, Maurice Manificat)

Sprint classique par équipes hommes

Or: Norvège (Erik Valnes, Johannes Hoesflot Klaebo)

Argent: Finlande (Iivo Niskanen, Joni Mäki)

Bronze: Comité Olympique Russe (Alexander Bolshunov, Alexander Terentev)

Sprint libre hommes

Or: Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)

Argent: Federico Pellegrino (ITA)

Bronze: Alexander Terentev (ROC)

50 km style libre hommes

Or: Alexander Bolshunov (ROC)

Argent: Ivan Yakimushkin (ROC)

Bronze: Simen Hegstad Krueger (NOR)

Skiathlon femmes

Or: Therese Johaug (NOR)

Argent: Natalia Nepryaeva (ROC)

Bronze: Teresa Stadlober (AUT)

10 km style classique femmes

Or: Therese Johaug (NOR)

Argent: Kerttu Niskanen (FIN)

Bronze: Krista Parmakoski (FIN)

Relais femmes

Or: Comité Olympique Russe (Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina, Veronika Stepanova)

Argent: Allemagne (Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl, Sofie Krehl)

Bronze: Suède (Maja Dahlqvist, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling)

Sprint classique par équipes femmes

Or: Allemagne (Katharina Hennig, Victoria Carl)

Argent: Suède (Maja Dahlqvist, Jonna Sundling)

Bronze: Comité Olympique Russe (Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva)

Sprint libre femmes

Or: Jonna Sundling (SWE)

Argent: Maja Dahlqvist (SWE)

Bronze: Jessie Diggins (USA)

30 km style libre femmes

Or: Therese Johaug (NOR)

Argent: Jessie Diggins (USA)

Bronze: Kerttu Niskanen (FIN)

SNOWBOARD

=========

Slalom géant hommes

Or: Benjamin Karl (AUT)

Argent: Tim Mastnak (SLO)

Bronze: Vic Wild (ROC)

Halfpipe hommes

Or: Ayumu Hirano (JPN)

Argent: Scotty James (AUS)

Bronze: Jan Scherrer (SUI)

Snowboardcross hommes

Or: Alessandro Haemmerle (AUT)

Argent: Eliot Grondin (CAN)

Bronze: Omar Visintin (ITA)

Slopestyle hommes

Or: Max Parrot (CAN)

Argent: Su Yiming (CHN)

Bronze: Mark Mcmorris (CAN)

Big Air hommes

Or: Su Yiming (CHN)

Argent: Mons Roisland (NOR)

Bronze: Max Parrot (CAN)

Slalom géant femmes

Or: Ester Ledecka (CZE)

Argent: Daniela Ulbing (AUT)

Bronze: Gloria Kotnik (SLO)

Halfpipe femmes

Or: Chloe Kim (USA)

Argent: Queralt Castellet (ESP)

Bronze: Sena Tomita (JPN)

Snowboardcross femmes

Or: Lindsey Jacobellis (USA)

Argent: Chloe Trespeuch (FRA)

Bronze: Meryeta Odine (CAN)

Slopestyle femmes

Or: Zoi Sadowski Synnott (NZL)

Argent: Julia Marino (USA)

Bronze: Tess Coady (AUS)

Big Air femmes

Or: Anna Gasser (AUT)

Argent: Zoi Sadowski Synnott (NZL)

Bronze: Kokomo Murase (JPN)

Snowboardcross par équipes mixte

Or: Etats-Unis (Nick Baumgartner, Lindsey Jacobellis)

Argent: Italie (Omar Visintin, Michela Moioli)

Bronze: Canada (Eliot Grondin, Meryeta Odine)