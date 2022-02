Marte Olsbu Roeiseland est devenue championne olympique de sprint en biathlon ce vendredi matin lors de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Favorite au départ de ce 7,5 km sur le site de Zangjiakou, la Norvégienne a fait respecter la loi pour l’emporter au final juste devant la Suédoise Elvira Oeberg (+31 secondes), alors que l’Italienne Dorothea Wierer a pris le bronze à 38 secondes de Roeiseland. Roeiseland a écrasé la concurrence dès le début et nos Françaises n’ont pas été en mesure de suivre la cadence. Anaïs Bescond se classe 9e, tandis que Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont bouclé les 7,5 km avec trois fautes sur le pas de tir. Course à oublier pour Anaïs Chevalier-Bouchet avec une 68e place.

Sprint femmes :

1. Marte Olsbu (NOR) 20:44.3 (0 pénalité)

2. Elvira Oeberg (SWE) ŕ 30.9 (0)

3. Dorothea Wierer (ITA) 37.2 (0)

4. Lisa Theresa Hauser (AUT) 47.3

5. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 1:00.2

6. Kristina Reztsova (ROC) 1:05.0 (2)

7. Anna Magnusson (SWE) 1:05.9

8. Yuliia Dzhima (UKR) 1:07.5 (1)

9. Anaďs Bescond (FRA) 1:08.8 (1)

10. Alina Stremous (MDA) 1:15.2 (0)