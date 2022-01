Du 5 au 19 février 2022, onze épreuves de biathlon seront au programme des Jeux Olympiques d’hiver 2022 à Pékin. Découvrez le programme complet en heure française, les chances de médailles…

Le biathlon est le sport qui offre les plus grandes chances de médaille à la France pour les JO 2022. Déjà en 2018 à PyeongChang, le fameux sport mêlant ski et tir à la carabine avait été le plus gros pourvoyeur de médailles tricolores. Le biathlon avait rapporté 5 des 15 médailles françaises dont 3 en or sur 5. La France avait été notamment portée par l’immense Martin Fourcade. En 2022, il ne sera pas de la partie puisqu’il a pris sa retraite en mars 2020 mais les Bleus ont magnifiquement pris la relève. Notamment avec Quentin Fillon Maillet, leader de la Coupe du monde cette saison et Emilien Jacquelin, double champion du monde de la poursuite. Chez les Bleues, quatre figurent dans le Top 15 du classement de la Coupe du monde cette saison.

Les relais

Les JO 2022 en biathlon débuteront par l’épreuve du relais mixte où deux femmes et deux hommes se relaieront. Les bleus sont tenants du titre grâce à Martin Fourcade, Simon Desthieux, Marie Dorin-Habert et Anaïs Bescond. La France apparait comme un favori de cette épreuve au même rang que la Norvège.

Samedi 5 février : 10h Relais Mixte (2F2M) 4x6km

Les Norvégiens seront les grands favoris du relais hommes et derrière la concurrence s’annonce rude. La France emmenée par Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux sera à la lutte pour le titre et la médaille tout comme la Russie. Derrière la Biélorussie, l’Allemagne et la Suède seront des outsiders à surveiller de près.

Mardi 15 février : 10h relais 4,75km hommes

Les Françaises sont actuellement les meilleures de cette saison de coupe du monde devant la Russie et la Suède. Mais comme toujours attention à la Norvège qui possède dans ses rangs l’actuelle meilleure biathlète Marte Olsbu Roiseland et la vainqueur de la coupe du monde 2021 Tiril Eckhoff. Cette saison, les tricolores ont remporté 2 des 4 relais féminin et ont terminé deux fois 3e.

Mercredi 16 février : 8h45 relais 4x6km femmes

Courses individuels hommes

Leader de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet est la grosse chance de médailles pour la France. Le biathlète de 29 ans est dans la forme de sa vie avant de se rendre à Pékin. Côté français, il faudra également surveiller Emilien Jacquelin dans toutes les épreuves mais particulièrement sur la poursuite où il est double champion du monde en titre. Simon Desthieux, Fabien Claude et Antonin Guigonnat eux seront parmi les outsiders pour décrocher une médaille en individuel.

Mardi 8 février : 9h30 20km individuel hommes

Samedi 12 février : 10h 10km sprint hommes

Dimanche 13 février : 11h45 poursuite hommes

Vendredi 18 février : 10h 15km Mass Start hommes

Courses individuelles femmes

Si en relais les Françaises seront parmi les favorites, en individuel elles seront plus de sérieuses outsiders. Marte Olsbu Roiseland la meilleure athlète du moment et les sœurs Elvira et Hanna Oeberg seront très attendues lors de ces JO. De retour au premier plan après un début de saison difficile, Julia Simon est surement la meilleure chance de médaille chez les femmes et notamment sur la Mass Start, dont elle est la spécialiste. Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet auront aussi une carte à jouer.

Lundi 7 février : 10h 15km individuel femmes

Vendredi 11 février : 10h 7,5km sprint femmes

Dimanche 13 février : 10h poursuite femmes

Samedi 19 février : 10h 12,5km Mass Start femmes