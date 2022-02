La Française Justine Braisaz-Bouchet, 48e du sprint a renoncé à prendre le départ de la poursuite des Jeux olympiques de Pékin, prévue ce dimanche (17h00 locales, 10h00 françaises).

Ainsi, seules deux Françaises seront au départ de la course de 10km sur le site de Zhanjiakou, à savoir Anaïs Bescond, 9e du sprint qui partira avec un retard d’une minute et neuf secondes sur Roeiseland, et Julia Simon, qui s’élancera en 29e position à près de deux minutes de la tête.

Pour rappel, Anaïs Chevalier-Bouchet, 68e du sprint, ne s’est pas qualifiée pour la poursuite, qui été réservée aux 60 premières de l’épreuve du sprint.