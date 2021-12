La Française a décroché ce vendredi son tout premier podium de la saison en Coupe du monde. Elle termine deuxième du sprint, derrière la Biélorusse Hanna Sola.

Justine Braisaz devra se contenter de la deuxième place aujourd’hui au sprint d’Hochfilzen, en Autriche. Au terme d’une course épique, la Française termine deuxième derrière la Biélorusse Hanna Sola dans cette troisième épreuve de Coupe du monde biathlon. Malgré ses deux erreurs au tir Justine Braisaz aura été la plus rapide du jour sur les skis et elle termine à 46 »8 de sa principale concurrente.