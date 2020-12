Le Norvégien Sturla Holm Laegreid a remporté ce jeudi après-midi le sprint d’Hochfilzen (Autriche) comptant pour la Coupe du Monde de biathlon.

Compatriote de la star de la discipline Johannes Boe, Laegreid a dominé le sprint avec un incroyable 10 sur 10 en terminant juste devant ses compatriotes Johannes Dale et donc le leader de la Coupe du Monde, Johannes Boe. Au terme d’une course riche en émotions, le vainqueur du jour a devancé ses partenaires pour former un podium 100% norvégien.

Podium sans Français car Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin prennent au final les 6 et 8e place, alors que Fabien Claude se contente de la 12e place devant Simon Desthieux qui finit 18e. Côté classement général, la tête est toujours occupée par Johannes Boe devant le jeune suédois Sebastian Samuelson.

Johannes Boe, au micro de Tangi Kerhoas : "Nos techniciens m'ont sauvé les fesses"



Avec deux fautes au tir, le Norvégien ne pensait pas être sur le podium aujourd'hui.



📺 📱 💻 https://t.co/iQiYPKaEN6 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/1GAVNuYONp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 17, 2020