Belle journée pour l’Equipe de France de biathlon masculine avec la deuxième et troisième place pour Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude. La victoire revient à Johannes Dale, la première de sa carrière.

Victoire, la toute première en carrière pour le Norvégien de 23 ans, Johannes Dale. Cet après-midi, sur la piste de Hochfilzen en Autriche, le vainqueur du jour a été parfait en devançant sur le fil le Français Quentin Fillon-Maillet, mais aussi un super Fabien Claude qui décroche la troisième place dans ce sprint comptant pour la Coupe du Monde de biathlon.

Dale s’est montré même supérieur à ses compatriotes norvégiens et les favoris du jour, les frères Boe (Johannes et Tarje). À 23 ans, Dale remporte donc la toute première victoire de sa carrière en coupe du Monde et confirme sa belle progression avant de disputer les prochaines étapes dès ce samedi. Boe conserve les maillots rouges de leader de la discipline et jaunes de leader du général, alors que le maillot bleu de meilleur jeune reste sur les épaules du Suédois Sebastian Samuelsson qui termine 5e du jour.

Le top 10 provisoire de ce sprint 👇#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/S1hrxbqMmn — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 11, 2020